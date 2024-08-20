Depoda başlayan yangın eve ulaşamadan söndürüldü

UŞAK - Uşak'ın Eşme ilçesinde evin yanında bulunan depoda çıkan yangın, çevreye sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Şehitalibey mahallesi Sümbül Sokak'ta bulunan bir evin kullanılmayan malzemelerin depolandığı depoda henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın vatandaşlarında yardımıyla eve sıçramadan kısa sürede söndürülürken, depo ise kullanılmaz hale geldi.