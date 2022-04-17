Denizlililer tasavvuf musikisiyle mest oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlililer tasavvuf musikisiyle mest oldu

İhlas Haber Ajansı - Atilla Özer - Yerel
 - Güncelleme:

Denizlililer tasavvuf musikisiyle mest oldu Denizli Büyükşehir Belediyesinin her güne özel düzenlediği ramazan etkinlikleri çercevesinde sahne alan tasavvuf musikisinin sevilen ismi Ahmet Özhan Denizlilileri mest etti.

Denizlililer tasavvuf musikisiyle mest oldu

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin her güne özel düzenlediği ramazan etkinlikleri çercevesinde sahne alan tasavvuf musikisinin sevilen ismi Ahmet Özhan Denizlilileri mest etti.

Denizli'de ramazan gecelerinin vazgeçilmez mekanı haline gelen Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi bu kez tasavvuf müziğinin sevilen ismi Ahmet Özhan'ı ağırladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin her güne özel düzenlediği ramazan programında sahne alan Ahmet Özhan konserine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde sahne alan usta sanatçı Ahmet Özhan sevilen ilahi ve tasavvuf müziği şarkılarını Denizliler için seslendirdi. Programa katılanların büyük beğeniyle izlediği program sonunda sahneye davet edilen Başkan Zolan ve Sanatçı Özhan seyircileri birlikte selamladı. Başkan Zolan usta sanatçı Ahmet Özhan'a gece için teşekkür ederek, kentin simgesi horoz figürlü kaide verdi.

Denizlililer tasavvuf musikisiyle mest oldu

Denizlililer tasavvuf musikisiyle mest oldu

Denizlililer tasavvuf musikisiyle mest oldu

Denizlililer tasavvuf musikisiyle mest oldu

İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Nihat Zeybekci, Ahmet Özhan, Denizli, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title