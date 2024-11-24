Denizli'ye Yılın İlk Karı Düştü
Denizli'nin Buldan ilçesine yılın ilk karı akşam saatlerinde düştü. Kentin çoğu yerini beyaza bürüyen kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Soğuk hava ve kar yağışının artması bekleniyor.
Denizli'ye yılın ilk karı düştü
DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesine yılın ilk karı akşam saatlerinde düştü.
Denizli'de etkili olan yağmurun ardından kar yüzünü gösterdi. Denizli'nin çoğu ilçeleri başta olmak üzere dağların yüksek kesiminde de kar başlayarak birçok yeri beyaza bürüdü. Kent merkezinde soğuk hava ve zaman zaman yağmur etkisini devam ettirirken, ilerleyen saatlerde kar yağışının diğer noktalarda artması bekleniyor. Rakımı yüksek olan bölgelerdeki vatandaşlar, şimdiden tedbirlerini alarak araç zincirlerini ise takmaya başladı. Ekipler herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması ve hızlı müdahale için beklemeye geçti.