Denizli OSB'de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla 5S ve Güvenli Davranış Eğitimi düzenledi.

Osb Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, İSG Uzmanı Kağan Bilgiç OSB personeline; 5S uygulamalarının iş yerindeki verimlilik ve düzen üzerindeki etkileri, güvenli davranış kültürünün oluşturulması, güvensiz davranış ve güvensiz durumların tanımlanması, risk algısı ve tehlikelerin doğru değerlendirilmesi konularında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, güvenli davranışı destekleyen dört temel alışkanlık ile davranışsal güvenlik gözlemi yöntemleri üzerine kapsamlı bilgiler paylaşıldı. - DENİZLİ