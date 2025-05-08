Denizli Öğrencileri, El Emeği İle Ürettikleri Takılarla Filistin'e Destek Oldu

Denizli'de İncilipınar İlkokulu 3-E sınıfı öğrencileri 'Yaşam Becerileri' projesi kapsamında el emekleri ile ürettikleri takılardan elde ettikleri geliri, Filistin halkı için bağışladı.

Denizli'nin İncilipınar İlkokulu 3-E sınıfı öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yaşam Becerileri" projesi kapsamında kendi el emekleri ile ürettikleri takıları satarak elde ettikleri geliri Filistinli kardeşlerine bağışladı. Sınıflarını temsilen Amine Çolak, Betül Şahin, Lia Forouzi elde ettikleri geliri İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Denizli Şube Başkanı Abdullah Pamuklu'ya teslim etti.

"Öğrencileri örnek davranışları için kutlayan İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, "Sizin emanetinizi Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla en kısa sürede Gazze'de ki kardeşlerimize ulaştıracağız. Bu küçük yaşta böylesine büyük bir vicdan taşıyan evlatlarımızı gördükçe geleceğe dair umudumuz artıyor. Yardımlaşma, merhamet ve duyarlılık gibi değerlerin böylesine güçlü bir şekilde filizlenmesi, hem ailelerinin hem de öğretmenlerinin emeğinin bir göstergesidir. Betül, Amine ve Liya'nın bu içten davranışı, hepimize örnek olacak niteliktedir. Rabbim bu güzel yavrularımızın yolunu açık etsin, kalplerini hep merhametle doldursun." dedi.

Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, bu duyarlı bağış karşısında öğrencilerin tertemiz kalplerini ve vicdani duruşlarını içtenlikle tebrik ederek kendilerine kitap hediye etti. Müftü Pamuklu, aynı zamanda çocuklara bu güzel duyguyu aşılayan İncilipınar İlkokulu Müdürü Ahmet Fatih Sulubey ile sınıf öğretmeni Nesrin Arslan'a teşekkür etti. - DENİZLİ