Kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

CHP'nin uykularını kaçıran soruşturmada Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve suç ortakları tutuklandı

Bahar Aksu'nun katili ve suç ortakları için karar verildi
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor

Denizli Öğrencileri, El Emeği İle Ürettikleri Takılarla Filistin'e Destek Oldu

Denizli Öğrencileri, El Emeği İle Ürettikleri Takılarla Filistin'e Destek Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin İncilipınar İlkokulu 3-E sınıfı öğrencileri, 'Yaşam Becerileri' projesi kapsamında ürettikleri takılardan elde ettikleri geliri, Filistin halkı için bağışladı. Öğrenciler, gelirlerini İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'ya teslim ederek, gönüllü yardımda bulundular.

Denizli'de İncilipınar İlkokulu 3-E sınıfı öğrencileri 'Yaşam Becerileri' projesi kapsamında el emekleri ile ürettikleri takılardan elde ettikleri geliri, Filistin halkı için bağışladı.

Denizli'nin İncilipınar İlkokulu 3-E sınıfı öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yaşam Becerileri" projesi kapsamında kendi el emekleri ile ürettikleri takıları satarak elde ettikleri geliri Filistinli kardeşlerine bağışladı. Sınıflarını temsilen Amine Çolak, Betül Şahin, Lia Forouzi elde ettikleri geliri İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Denizli Şube Başkanı Abdullah Pamuklu'ya teslim etti.

"Öğrencileri örnek davranışları için kutlayan İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, "Sizin emanetinizi Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla en kısa sürede Gazze'de ki kardeşlerimize ulaştıracağız. Bu küçük yaşta böylesine büyük bir vicdan taşıyan evlatlarımızı gördükçe geleceğe dair umudumuz artıyor. Yardımlaşma, merhamet ve duyarlılık gibi değerlerin böylesine güçlü bir şekilde filizlenmesi, hem ailelerinin hem de öğretmenlerinin emeğinin bir göstergesidir. Betül, Amine ve Liya'nın bu içten davranışı, hepimize örnek olacak niteliktedir. Rabbim bu güzel yavrularımızın yolunu açık etsin, kalplerini hep merhametle doldursun." dedi.

Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, bu duyarlı bağış karşısında öğrencilerin tertemiz kalplerini ve vicdani duruşlarını içtenlikle tebrik ederek kendilerine kitap hediye etti. Müftü Pamuklu, aynı zamanda çocuklara bu güzel duyguyu aşılayan İncilipınar İlkokulu Müdürü Ahmet Fatih Sulubey ile sınıf öğretmeni Nesrin Arslan'a teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
Samsun'da hasadı başlayan salep 3 bin liradan satılıyor

Çiftçiyi zengin eden hasat
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerine çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.