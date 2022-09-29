Denizli haberleri... Merkezefendi Halk Ekmek Büfe Sayısı 11'e Yükseldi

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ' Merkezefendi Halk Ekmek' büfelerinin sayısını 11'e çıkardı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İki mahallemize daha açılan Merkezefendi Halk Ekmek büfelerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin hem ekonomik hem de kaliteli ekmek tüketimine destek olabilmek amacıyla başlattığı 'Merkezefendi Halk Ekmek' vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Şu ana kadar belirlenen 9 noktada Merkezefendililer'e hizmet veren büfeler, İlbade ve Değirmenönü Mahalleleri'ne de kuruldu. Böylelikle 'Merkezefendi Halk Ekmek' büfelerinin sayısı 9'dan 11'e yükseldi. Sabah saat 07.00'den itibaren vatandaşlara hizmet vermeye başlayan büfelerde ekmek 3 TL'ye satılıyor ve kişi başı en fazla dört ekmek alınabiliyor.

"HALK EKMEK BÜFELERİNİ İLÇE GENELİNE YAYACAĞIZ"

Sosyal belediyecilik çalışmalarına her geçen gün bir yenisini daha eklediklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Yeni açılan büfelerimizle binlerce ekmeği vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büfelerimizin sayısı git gide artıyor ve artmaya da devam edecek. 11 mahallemizde bulunan büfelerimiz sayesinde vatandaşlarımız ekmeğe daha rahat ulaşıyor. Büfelerimizde satılan ekmeğimiz aile bütçelerine ciddi anlamda katkı sağlıyor. Merkezefendi Halk Ekmek büfelerini ilçe geneline yayma hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.