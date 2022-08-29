Denizli haberi: Merkezefendi Gençlik Festivali Devam Ediyor

Denizli yerel haberi... Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Merkezefendi Gençlik Festivali’nin ikinci gününde vatandaşlar sevilen sanatçı Tanju Güneş ile buluştu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Festivalimize katılan sanatçımız Tanju Güneş’e ve bizi yalnız bırakmayan Merkezefendili vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ' Merkezefendi Gençlik Festivali'nin ikinci gününde vatandaşlar sevilen sanatçı Tanju Güneş ile buluştu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Festivalimize katılan sanatçımız Tanju Güneş'e ve bizi yalnız bırakmayan Merkezefendili vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Üç gün sürecek olan festivalin ikinci gününde sahne alan, Bir Kişi Arkeolog grubu ve sanatçı Tanju Güneş, Denizlililer'e unutulmaz bir akşam yaşattı.

Merkezefendi Gençlik Festivali'nin üçüncü gününde (29 Ağustos Pazartesi) Homeless ve Can Gox sevenleri ile buluşarak konser verecek.

"FESTİVALİMİZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR"

Gençlik Festivali'nin ikinci gününün eğlenceli bir şekilde devam ettiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Dört gün boyunca siz değerli halkımızla birlikte yan yana eğlenerek geçireceğimiz festivalimizin ikinci gününü tamamladık. Hep bir ağızdan sanatçıların seslendirdiği şarkıları söylemenin mutluluğunu sizlerle beraber yaşıyoruz. 30 Ağustos'ta saat 20.00'de başlayacak olan fener alayımız ve sonrasında Teoman konseri ile sizlerle beraber olacağız. Sahne alan tüm gruplarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.