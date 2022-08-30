Denizli haber! Çameli'nden Kaymakam Yenigün 'ne duygusal veda

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün'ün Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bayburt Aydıntepe Kaymakamlığına atanması nedeniyle ilçede veda yemeği programı düzenlendi.

Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bayburt Aydıntepe Kaymakamlığına atandı. Yeni görev yerine gidecek olan Yenigün'e veda yemeği programı düzenlendi. Hayri Dev Kültür Merkezi Düğün Salonu Bahçesinde düzenlenen veda yemeğine Kaymakam Kerem Yenigün, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Yenigün'e yapacağı çalışmalar için hayat boyu başarılar dileyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Kaymakamımızla uyum içinde çalışmalarımızı yürüttük. Bundan sonraki görev yerlerindeki çalışmalarında ve hayat boyu başarılar dilerim. Yeni görevinin de hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim" dedi. Kendisi adına düzenlenen veda yemeğinde konuşan Kerem Yenigün ise "Çameli Denizli'nin şirin bir ilçesi. Burada görev yapmaktan, sizlerle birlikte olmaktan onur ve gurur duydum. Görev yaptığımız süre içerisinde hep birlikte Çameli ve Çameliler için bir şeyler yapma gayreti içinde olduk. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - DENİZLİ