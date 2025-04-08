Denizli'de Duyarlı Sürücülerden 'Fermuar Sistemi' Uygulaması

Siren sesini duyan sürücülerin duyarlı davranışı takdir topladı

DENİZLİ - Denizli'de ambulansın sirenini duyan duyarlı sürücüler yolun sağ ve sol şeritlerine geçerek 'Fermuar Sistemi' ile yol verdiği anlar takdir topladı. İl Sağlık Müdürü Öztürk, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüde duyarlı sürücülere teşekkür etti.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk'ün sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde ambulans personeli tarafından kaydedilen görüntüler takdir topladı. Denizli'de vakaya giden bir ambulans yoğun trafikte duyarlı sürücülerim 'Fermuar Sistemi' ile yol vermesiyle zaman kaybetmeden vakaya ulaştı. Görüntülerde Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı acil vaka için ambulans sirenlerini açtığı, süren sesini duyan duyarlı sürücülerinde 'fermuar Sitemi' ile yolun sağ ve sol şeritlerine doğru manevra yaptığı görülüyor. Sürücülerin ambulansa yol vermesini ambulans şoförü kayıt altına aldı. Hızlı bir şekilde ambulans için yol açan sürücülerin görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk "Denizli'mize teşekkürler. Siren sesini duyduklarında 'Fermuar Sistemi' ile sağ ve sol şeride yanaşarak ambulansa yol veren tüm sürücülere gösterdikleri örnek davranış dolayısıyla teşekkür ederiz. Çağrımızı yeniliyoruz. Fermuar Sistemi ile yaşama yol ver" ifadelerini kullandı.