Denizli'de Canlı Doğan Bebek Sayısı 2024'te Düştü

Denizli'de Canlı Doğan Bebek Sayısı 2024'te Düştü
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında Denizli'de canlı doğan bebek sayısı 9,809 oldu. 2023 yılına göre doğum sayısında bir azalma gözlemlendi ve toplam doğurganlık hızı da düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılında Denizli'de canlı doğan bebek sayısı 9 bin 809 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2024 yılı Doğum İstatistikleri açıklandı. Verilere göre, Denizli'de canlı doğan bebek sayısı 2023 yılında 10 bin 349 iken 2024 yılında 9 bin 809 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,0'i erkek, yüzde 49,0'u da kız oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2023 yılında 1,41 çocuk iken 2024 yılında 1,27 çocuk oldu.

Denizli'de gerçekleşen doğumların annelerin yaş grubuna göre dağılımı hızı incelendiğinde, en yüksek doğum sayısının 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki doğum sayısı 2023 yılında 3 bin 564 iken 2024 yılında 3 bin 632 olmuştur. İlk doğumunu 2024 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27,3 oldu. Kaba doğum hızı, 2023 yılında binde 9,8 iken 2024 yılında binde 9,3 oldu.

Öte yandan, doğum yapan annelerden 2024 yılında 2. doğumunu gerçekleştirenlerin 1. doğumu arasındaki ortalama sürenin en uzun olduğu il, 2024 yılında 5,4 yıl ile Kırklareli oldu. Bu ili 5,3 yıl ile Çanakkale, 5,1 yıl ile Kütahya, Edirne, Uşak ve Bartın izledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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