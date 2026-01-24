Haberler

Köyün tek camisinin bir kısmı ve avlusu icradan satılığa çıkarıldı
Denizli'nin Gölcük Mahallesi'nde, cami inşası için bağışlanan arazinin bir kısmı bir bağışçının icra borcu nedeniyle satışa çıkarıldı. Mahalle sakinleri, caminin ve içme suyunun risk altında olduğunu belirterek, satışa karşı duruyorlar.

Denizli'de 25 yıl önce mahallelinin cami yapılması için bağışladığı arazinin bir kısmı bağışçılardan birinin icra borcu gerekçe gösterilerek satışa çıkarıldı. Mahallenin içme suyunun karşılandığı sondaj kuyusunun da yer aldığı cami avlusu ve ibadethanenin bir bölümünü kapsayan satış kararı mahallede tepkiye sebep oldu.

Denizli'nin Çardak ilçesi Gölcük Mahallesi'nde yer alan eski cami hasarlı olması sebebiyle yıkıldı. Mahalleli ise köyde yeni cami yapılması için 2000 yılında dönemin muhtarı Osman Yüncü önderliğinde bir araya geldi. 26 yıl önce 12 bağışçı arazilerini kendi rızalarıyla bağışlayarak köyün yeni camisinin yapımına katkıda bulunmak istedi. Bağışçıların destekleriyle mahallenin tek camisi yapımı kısa sürede tamamlanarak ibadete açıldı. Ancak aradan geçen 25 yılın ardından bağış yapan kişilerden birinin şahsi icra borcu nedeniyle satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

Mahallenin içme suyu sondaj kuyusu da cami avlusunda yer alıyor

Mahallenin tek camisinin kurtarılmasını isteyen mahalle sakinlerinden Osman Yüncü, "2000 yılına kadar burada hasarlı bir camimiz vardı. Köylünün girişimleriyle bu hasarlı camiyi yıkılarak yeni bir cami yaptırdık. Köylülerin katkısıyla 2001 yılında bu camiyi inşaatına başladık. Ancak bu yaptığımız caminin, arsası 12 kişiden hisseli bir araziydi. 12 hissedardan sözlü "Olur" aldık ve arsanın üzerine bu camiyi inşa ettik. Sonrasında bu 12 hissedardan 1 tanesinin icralık olmasından sebeple caminin bir kısmını içerisine girdiği ekseriya kısmının bahçe olarak kullanıldığı arsa satılığa çıkarıldı. Köyde zaten bir tane camimiz var. Bir de köy konağımız var. Köye hazinesine ait herhangi bir arazimiz veyahut da başka bir binamız yok. Bizler camimizin satılmasını istemiyoruz. Yetkili kurumların bizlere yardımcı olmasını icralıktan dolayı satışa çıkan camimizi kurtarılmasını istiyoruz. Ayrıca bir de burada o arsanın içerisinde sondaj içme suyu var. Vatandaşlar su ihtiyaçlarını buradaki sondajdan karşılıyor. Şebek suyundan içmiyorlar suları. Mahallenin içmek için kullanmış oldukları sondaj su da bu arsanın içerisinde olduğu için o da risk altında" dedi. - DENİZLİ

