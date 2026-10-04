Denizli Çivril'de fırın ve gıda işletmelerine İlçe Tarım ekipleri denetim yaptı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince fırın ve gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

İlçede vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, çeşitli işletmeleri ziyaret ederek üretim ve satış koşullarını yerinde inceledi. Kontroller sırasında işletmelerin hijyen şartları, gıdaların hazırlanması ve muhafazası, üretim alanlarının temizliği ile yürütülen faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı değerlendirildi.

Ekipler, özellikle vatandaşların doğrudan tüketimine sunulan ürünlerin hazırlanma ve satış süreçlerine ilişkin gerekli kontrolleri yaptı. İşletmelerde tespit edilen hususlarla ilgili görevliler tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu. Gıda güvenilirliğinin korunmasının halk sağlığı açısından önem taşıdığı belirtilirken, işletmelerin yürürlükteki kurallara uygun faaliyet göstermesinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, Çivril genelindeki gıda işletmelerine yönelik rutin kontrollerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı