Haberler

Denizli Çivril'de fırın ve gıda işletmelerine İlçe Tarım ekipleri denetim yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Çivril'de fırın ve gıda işletmelerine İlçe Tarım ekipleri denetim yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince fırın ve gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirildi. Kontrollerde işletmelerin hijyen şartları, gıdaların hazırlanması ve muhafazası, üretim alanlarının temizliği ile mevzuata uygunluğu değerlendirildi; tespit edilen hususlarda görevlilerce bilgilendirme yapıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince fırın ve gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

İlçede vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, çeşitli işletmeleri ziyaret ederek üretim ve satış koşullarını yerinde inceledi. Kontroller sırasında işletmelerin hijyen şartları, gıdaların hazırlanması ve muhafazası, üretim alanlarının temizliği ile yürütülen faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı değerlendirildi.

Ekipler, özellikle vatandaşların doğrudan tüketimine sunulan ürünlerin hazırlanma ve satış süreçlerine ilişkin gerekli kontrolleri yaptı. İşletmelerde tespit edilen hususlarla ilgili görevliler tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu. Gıda güvenilirliğinin korunmasının halk sağlığı açısından önem taşıdığı belirtilirken, işletmelerin yürürlükteki kurallara uygun faaliyet göstermesinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, Çivril genelindeki gıda işletmelerine yönelik rutin kontrollerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
MHK Üyesi Sebahattin Şahin istifa etti

MHK soruşturmasında gözaltına alınan isimden istifa kararı
Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! 'Evlilik yaramış'

Ünlü oyuncuyu görenler aynı detaya takıldı! "Gençleşmiş resmen"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada

Korkulan oldu! Savaşa bir ülke daha katıldı
Angelina Jolie Gazze'deki yıkımı paylaştı: Acil yardım çağrısı yaptı

Angelina Jolie Gazze'deki yıkımı paylaştı: Acil yardım çağrısı yaptı
Yıldız Tilbe'yi çileden çıkardılar: Yapay zekanızdan bıktım

Gönderilen görüntü ünlü sanatçıyı çok kızdırdı: Bıktım artık yeter
Şişli’de eğlence yerlerine kapsamlı denetim

İstanbul'da eğlence mekanlarına şok baskın
Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi

90'lı yıllara damga vurmuştu! Son hali ile yeniden sahnede
Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi

Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
Hatay'da kaza sonrası yola dökülen yağı avuçlarıyla taşıdığı kumla kapatan trafik polisi takdir topladı

Yola dökülen yağı görünce durmadı! Avuç avuç kum taşıdı