Denizkurdu-2025 Tatbikatında İki Bayraktar TB3 SİHA İlk Kez TCG Anadolu’da Konuşlandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen Denizkurdu-2025 Tatbikatı kapsamında 2 adet Bayraktar TB3 SİHA hazırlık uçuşlarına başarıyla devam ediyor. Tatbikatta TCG Anadolu'da ilk kez iki milli SİHA aynı anda konuşlanırken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu gemide gözlemde bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Denizkurdu-2025 Tatbikatı kapsamında 9 Mayıs tarihinde Keşan'dan havalanan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı iki Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu gemisine intikal ederek konuşlandı. Konuşlanmanın ardından gemi üzerinde mühimmat yükleme testleri yapıldı. 2 adet SİHA art arda kalkış ve iniş gerçekleştirilirken, kontrol süreçleri eş zamanlı olarak TCG Anadolu üzerindeki Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) aracılığıyla yürütülülor. Tüm kalkış ve inişler, Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli görev algoritmaları ile tam otonom şekilde gerçekleştiriliyor.

Tatbikat kapsamında PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA'lar, ikişer adet MAM-L ile kara hedeflerine salvo atışı gerçekleştirecek. Atışlar sonrası Bayraktar TB3 SİHA'lar, TCG Anadolu çevresinde kol uçuşu ve selamlama geçişi icra edecek. Bu görevler, 14 Mayıs'ta düzenlenecek Seçkin Gözlemci Günü kapsamında tatbikat senaryosunun bir parçası olarak gerçekleştirilecek.

TCG Anadolu'da ilk kez iki milli SİHA aynı anda konuşlandı

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden tam otonom kalkış ve iniş yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, 22 Nisan'dan itibaren TCG Anadolu gemisinde Saros Körfezi açıklarında yürütülen testlerde toplam 24 sorti gerçekleştirdi. 25 Nisan'da Keşan'dan kalkış yapan 4. prototip TB3 (PT-4) ilk kez gemiye iniş yaparak test sürecine katıldı. Böylece TCG Anadolu'da ilk kez iki milli SİHA aynı anda konuşlandı. Testleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yerinde takip ederken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da gemide gözlemde bulundu. - İSTANBUL