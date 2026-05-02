Denizdeki son enkaz kaldırıldı

Bodrum'da çıkan yangında yanarak sulara gömülen 7 motoryattan sonuncusu da yapılan çalışma ile çıkarıldı.

Geçtiğimiz 21 Mart günü, Yalıkavak Marina'da çıkan yangında 7 motoryat yanarak sulara gömülmüştü. Yangın sonrası lisanslı bir firma tarafından usulüne uygun şekilde kapsamlı bir deniz temizliği yapıldı. Deniz temizliği tamamlanmasının ardından yanarak batan 7 adet motoryatın enkazlarının deniz dibinden kaldırılmasına geçildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'nın koordinasyonu ile yürütülen işlemlerde seyir, can, mal ve çevre emniyetine yönelik tedbirlerin alındı. Geçen 7 Nisan günü başlayan enkaz kaldırma çalışmaları, bugün çıkarılan son tekneyle tamamlandı. Ekiplerin deniz dibi ve yüzeyinde temizlik çalışmalarına başlayacakları bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı