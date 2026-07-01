Karasu'da Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı, Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Türk bayraklarıyla süslenen teknelerin Karadeniz'e açıldığı programda, deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Karasu'da bir dizi etkinlik düzenlendi. Program, Karasu Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Karasu Liman Başkanı Halil Yasin Uzuner tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anma programı daha sonra Karadeniz'e açılan tekneler eşliğinde devam etti. Karasu İlçe Müftüsü Dr. Abdullah Çobanoğlu tarafından deniz şehitleri için dua edilmesinin ardından ilçe protokolü, Sahil Park açıklarında deniz şehitleri anısına Karadeniz'e çelenk bıraktı. Türk bayraklarıyla donatılan teknelerin oluşturduğu konvoy, Sahil Güvenlik Komutanlığı botları, deniz polisi ve Karasu Liman Başkanlığı'na ait teknelerin eşliğinde Karadeniz'de renkli görüntüler oluşturdu. Bayram kutlamaları vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Programa Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Yaldırak, Sahil Güvenlik Komutanı Asb. Üçvş. Sedat Gülnar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı