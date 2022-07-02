Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kuşadası'nda renkli görüntülere sahne oldu - Haberler

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kuşadası'nda renkli görüntülere sahne oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kuşadası'nda renkli görüntülere sahne oldu

Kuşadası'nda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları Güvercinada'da düzenlenen çeşitli yarışma ve etkinliklerle sona erdi.

Kuşadası'nda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları Güvercinada'da düzenlenen çeşitli yarışma ve etkinliklerle sona erdi. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari tarafından verildi.

Kuşadası'nda çelenk konulmasıyla başlayan ve gün boyunca devam eden 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, Güvercinada'da gerçekleştirilen yarışma ve etkinliklerle son buldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklere Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası Liman Başkanı Vekili Önder Eyigün, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Cihan Seymen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Halk oyunları ve su sporları gösterisi ile yüzme, 9,9 Hp motorlu tekne, yağlı direk, denizden tabak çıkarma ve karton tekne yarışmalarının gerçekleştirildiği etkinlikler, Kuşadalılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Kuşadası Belediye Bandosu ile Kent Orkestrası da çaldığı marşlarla izleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyelerince verildi.

Etkinlikte konuşan Kuşadası Liman Başkanı Vekili Önder Eyigün, denizciliğin önemine değinerek "Türkiye 3 tarafı denizlerle kaplı bir ülke. Bu nedenle denizcilik ülkemizde çok önemli bir faaliyet. İlçemiz Kuşadası da denizi ile tüm dünyaya ün salmış önemli bir turizm merkezi. Kuşadası'nda Kabotaj Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kabotaj Ve Deniz Bayramı Denizcilik 1 Temmuz Kuşadası Yerel Haberler

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