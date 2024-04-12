Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Komutanlıkları Ziyaret Ederek Bayramlaştı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, bazı komutanlıkları ziyaret ederek görevi başında bulunan personelle bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun bazı komutanlıkları ziyaret ederek görevi başında bulunan personelle bayramlaştığı belirtildi. Tatlıoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığını, Harp Filosu Komutanlığını, Güney Görev Grup Komutanlığını ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığını ziyaret ederek görevi başında bulunan personelle bayramlaştı. - ANKARA