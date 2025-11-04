Denetimli Serbestlikte 20. Yıl Paneli Kütahya'da Gerçekleştirildi
Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kütahya Barosu iş birliğinde düzenlenen panelde, denetimli serbestlik sisteminin 20 yıllık gelişimi ve topluma kazandırdığı faydalar ele alındı. Programa katılan Kuzey Kütahya Valisi Musa Işın, denetimli serbestliği bir ceza infaz modeli değil, topluma yeniden kazandırma vizyonu olarak tanımladı.
Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kütahya Barosu iş birliğinde düzenlenen "Topluma Kazandıran Adalet: Denetimli Serbestliğin 20. Yılında Dönüşüm, Algı ve Gelecek" konulu panel, gerçekleştirildi.
Programa, Kütahya Valisi Musa Işın, il protokolü üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve adalet teşkilatı mensupları katıldı. Programda, denetimli serbestlik sisteminin 20 yıllık gelişim sürecini anlatan tanıtım filmi izlendi. Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panelde akademisyenler, hukukçular ve denetimli serbestlik uzmanları; sistemin dönüşüm süreci, toplumsal algı ve geleceğe yönelik hedefleri üzerine sunumlar gerçekleştirdi.
Katılımcılar, denetimli serbestliğin Türkiye'deki gelişim sürecinin adalet sistemine kazandırdığı yenilikleri ve toplumsal faydaları ele aldı.
Programın sonunda Vali Musa Işın, denetimli serbestliğin yalnızca bir ceza infaz modeli değil, aynı zamanda topluma yeniden kazandırma vizyonunun bir ürünü olduğunu vurguladı.
Konuşmasının ardından panelistlere teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.