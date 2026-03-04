Muğla'da denetimli serbestlik yükümlülerinden örnek davranış

Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü (DSM) bünyesindeki yükümlüler, Ramazan ayının manevi ruhuna uygun bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Tarihi Kurbanzade Camii, gerçekleştirilen kapsamlı temizlik ve bakım çalışmasıyla Ramazan ayına hazır hale getirildi.

Muğla'nın simge yapılarından biri olan Kurbanzade Camii, Denetimli Serbestlik yükümlülerinin özverili çalışmalarıyla tertemiz bir görünüme kavuştu. "Paylaşma ve Dayanışma" temasıyla hareket eden ekip, cami içerisinde detaylı bir temizlik gerçekleştirdi. Cami halıları ve iç alanlar detaylı şekilde süpürülerek hijyenik hale getirildi. Vatandaşların yoğun kullandığı şadırvan ve tuvaletler, hijyen kurallarına uygun olarak baştan aşağı temizlendi. Cami bahçesindeki ağaçların budama ve bakımları yapılarak çevre estetiği korundu. Ramazan ayının yardımlaşma ruhunu yansıtan proje, mahalle sakinleri ve cami cemaati tarafından da büyük takdir topladı.

Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, toplumsal sorumluluk bilincini artıran bu projelerin devam edeceğini belirterek, "Yükümlülerimizin toplumla bütünleşmesi ve manevi değerlerimize katkı sunması bizler için çok kıymetli. Emeği geçen tüm yükümlülerimize ve personelimize teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı