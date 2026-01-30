Haberler

Beyşehir'de yükümlüler ara tatilde okulları temizledi

Beyşehir'de yükümlüler ara tatilde okulları temizledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler, ara tatil döneminde Beyşehir ilçesindeki okullarda temizlik ve bakım çalışmaları yaptı. Amaç, öğrencilerin hijyenik ortamlarda eğitim almasını sağlamak.

Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler, ara tatil döneminde Konya'nın Beyşehir ilçesindeki okullarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında okul sınıfları, ortak kullanım alanları ve okul çevresi detaylı şekilde temizlenerek yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi. Yapılan bakım ve düzenleme faaliyetleriyle öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim alması amaçlandı. Yükümlülerin kamu yararına ücretsiz işlerde görevlendirilmesiyle hem topluma katkı sağlanması hem de bireylerin yeniden topluma kazandırılması hedefleniyor.

Yetkililer, yapılan çalışmalarla okulların yeni döneme daha temiz ve sağlıklı şartlarda hazırlandığını belirterek tüm öğrencilere başarılı, sağlıklı ve mutlu bir eğitim öğretim dönemi temennisinde bulundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

Öksürüğü duyan polis kümese daldı, sonrası daha bomba
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

Kayıp olarak aranan kadından kahreden haber! Ekipler zorlukla ulaştı
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt

Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Beştepe'den yanıt
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

Öksürüğü duyan polis kümese daldı, sonrası daha bomba
Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu

Kuradan Galatasaray'ın çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı