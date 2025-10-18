Haberler

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Muradiye Külliyesi'ni Ziyaret Etti

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bursa'da denetimli serbestlik yükümlüleri Muradiye Külliyesi'ni ziyaret ederek milli ve manevi duygularını güçlendirdi. Etkinlikte, caminin tarihi ve önemi hakkında bilgi verildi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde Muradiye Külliyesi'ni gezen Denetimli serbestlik yükümlüleri, milli ve manevi duygularını güçlendirdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Bursa İl Müftülüğü iş birliğinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Camimi Tanıyorum, Manevi Mirasıma Sahip Çıkıyorum' projesiyle denetimli serbestlik yükümlüleri Muradiye Külliyesi'ne gezi gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 denetimli serbestlik yükümlüsü, Bursa'nın en önemli tarihi yapılarından biri olan Muradiye Külliyesi'ni yakında tanıma fırsatı buldu. Ziyaret sırasında yükümlülere Muradiye Külliyesi'nin tarihçesi, mimarisi ve Osmanlı dönemindeki önemi hakkında bilgiyi Muradiye Camii Baş İmam Hatibi Lütfi Taşçı verdi. Katılımcılar, külliye içerisinde yer alan cami, türbeler ve tarihi yapıları gezerek milli ve manevi duygularını güçlendirdi.

Denetimli Serbestlik ve İl Müftülüğü Yetkilileri, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen manevi rehberlik faaliyetlerinin, yükümlülerin kendi farkındalıklarını artırmak ve topluma yeniden uyumlarını desteklemek amacıyla önümüzdeki süreçte de sürdürülecek."

Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Zeynep Cengiz, Manevi Rehberlik Birimi Görevlisi Ömer Akpınar'ın da bulunduğu ziyarette konuşan Bursa İl Müftü Yardımcısı Mehmet Köktaş, "Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin annesinin ve ailesinin metfun bulunduğu türbeleri ziyaret ettik. Muradiye Külliyesi'nin müştemilatındaki kabirleri ziyaret ettik. Manevi yönden buraya gelenlere bilgiler vermiş olduk. Bu projenin yayılarak devam etmesini arzu ederiz. Allah onlara da yardım etsin. İyi bir insan olarak yaşamayı nasip etsin" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
