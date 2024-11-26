Demokrat Parti Osmaniye İl Başkanı Muhammet Güloğlu Görevinden İstifa Etti

(OSMANİYE) - Demokrat Parti Osmaniye İl Başkanı Muhammet Güloğlu, görevinden istifa etti.

Demokrat Parti Osmaniye İl Başkanı Av. Muhammet Güloğlu yaptığı yazılı basın açıklaması ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Güloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Osmaniyeli Hemşehrilerim, 2023 yılından itibaren Millet İttifakının bileşeni Demokrat Parti İl Başkanlığı görevini, muhalefeti güçlendirme adına büyük bir sorumlulukla üstlenmiştim. Bildiğiniz üzere, 2023 genel seçimleri öncesinde kurulan Millet İttifakı'nın bir parçası olarak hem Cumhurbaşkanı adayımıza hem de bağlı olduğumuz ittifak partisi milletvekili adaylarımıza destek vermiştik. Ayrıca, Osmaniye Demokrasi Platformu'nu arkadaşlarımızla birlikte kurup toplumun tüm muhalif kesimlerinin bir araya gelmesi sağladık. 2024 yerel seçimlerinde de tabanda oluşan ittifakın partilerini de kapsaması ve ortak bir aday çıkarılması için mücadele ettik. Bölen değil, birleştirici olmaya çalıştık. Fakat tüm çabalarımıza rağmen bu durum elimizde olmayan nedenlerden dolayı mümkün olmadı. Bunun üzerine biz de doğal olarak yerel seçimlerde partimizi en iyi şekilde temsil ettik.

Demokrat misyona inancımız tamdır. Ancak gerek yerelde gerekse de ulusal siyasi atmosferi göz önünde bulundurup, birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızla da istişare ederek Demokrat Parti İl Başkanlığı görevini bırakıyorum. Bundan sonra muhalif kimliğimi koruyarak daha etkili siyaset yapabilmek ve toplumun her kesimine ulaşabilmek adına Osmaniye Demokrasi Platformu çatısı altında siyasi faaliyetlerimize devam etme kararı almış bulunmaktayız. Bu süreçte bize destek veren başta adaylarımıza, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerimize, meclis üyesi adaylarımıza, parti delege ve üyelerimize, bize oy verip destekleyen partili partisiz tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkür ederim."