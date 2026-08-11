Leylek Göçü Demokrasi ve Özgürlükler Adası Semalarında Görsel Şölen Oluşturdu
Ağustos ayının sonuna yaklaşılırken leylek sürülerinin sıcak kıtalara göçü başladı. Marmara semalarında göç eden leylekler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda görüntülendi. Sürü halinde uçan leylekler, gökyüzünde adeta görsel bir şölen sunarak izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın semalarında göç eden leylek sürüsü gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Ağustos ayının sonuna yaklaşırken leylek sürülerinin sıcak kıtalara doğru göçü başladı. Marmara semalarında göç eden leylekler Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda görüntülendi. Sürü halinde göç eden leylekler havadaki görsel şölenleri görenleri mest etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı