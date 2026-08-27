Bayburt Demirözü'nde Kapalı Pazar Yeri Yıl Sonunda Hizmete Açılıyor

Bayburt'un Demirözü ilçesinde yapımına başlanan kapalı pazar yerinin yıl sonuna kadar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. Tesis, haftanın 6 günü kapalı otopark, bir günü ise pazar alanı olarak kullanılacak.

Toplam yaklaşık bin 404 metrekare inşaat alanına sahip olacak tesis, 54,68 metre uzunluğunda ve 25,68 metre genişliğinde inşa edilecek. Tamamı çelik konstrüksiyondan oluşacak yapının çatı ve cepheleri sandviç panel kaplama olacak.

Kapalı pazar yerinde araçlı pazar düzeninde yaklaşık 40 araçlık satış kapasitesi bulunacak. Araçsız tezgah düzeninde ise daha yüksek kapasitede hizmet verilecek. Tesiste ayrıca tuvalet, mescit, ofis ve çay ocağı da yer alacak.

Tesis, pazar alanı ve kapalı otoparkın yanı sıra kış etkinliklerinin de gerçekleştirilebileceği çok amaçlı bir alan olarak kullanılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı