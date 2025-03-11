Demirözü'nde 'Tütünsüz Kurum' Projesi Başarıyla Uygulanıyor

Demirözü Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen ve ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığında uygulanmaya başlayan 'Tütünsüz Kurum' projesi, Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesinde de uygulanmaya başladı.

Bu proje ile kurum sınırları dahilinde kapalı veya açık alan farkı gözetmeksizin tütün ve benzeri ürünler kullanılmaması konularında düzenlemeler getiren, böylece çalışanlarını pasif içiciliğin zararlarından koruyan, kurumda tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin tedavilerini destekleyen ve teşvik eden bilinç düzeyi yüksek kurumlar oluşturmak amaçlanıyor. Kurumun tütün kullanım profili anket yoluyla ortaya çıkarılarak, elde edilen veriler doğrultusunda bilgilendirme toplantıları yapılacak ve tütünü bırakmak isteyen personellerin tedavi süreçlerine destek verilecek.

Projeyi başarıyla yürüten ve tütün kullanımını bırakan personeller için daha sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sundukları katkıdan ötürü Demirözü Kaymakamlığınca 'Tütünsüz Kurum Sertifikası' verilecek. - BAYBURT