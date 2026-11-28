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Demirözü'nde Köylere Hizmet Götürme Birliği Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Kaymakam İbrahim Zahid Ahat başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, köylerin mevcut ihtiyaçları, muhtarların talep ve önerileri görüşüldü.

Toplantıya İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarları katıldı. Muhtarlar, sorumluluk alanlarındaki köylere ilişkin talep ve önerilerini dile getirerek mevcut ihtiyaçlar hakkında bilgi verdi. Köylerin öncelikli hizmet beklentileri değerlendirilirken, çözüm bekleyen konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının diğer gündem başlıklarından birini ise 2027 yılı yatırım programı oluşturdu. Yeni dönemde planlanan çalışmalar ve öncelikli hizmet alanları hakkında istişareler yapılarak köylerin ihtiyaçlarının yatırım planlamasına yansıtılması konusu üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı