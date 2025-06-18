Demirözü'nde 63 Eğitimci Başarı Belgesi ile Ödüllendirildi

Demirözü'nde 63 Eğitimci Başarı Belgesi ile Ödüllendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Demirözü ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 63 eğitim görevlisi, başarılı çalışmalarıyla ödüllendirildi. Kaymakam Yasin Şahin, eğitimcilerin özverili çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 63 eğitim görevlisi personel, başarı belgesi ile ödüllendirildi. Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin tarafından takdim edilen belgelerle, başarılı ve örnek çalışmalar yürüten idareci ve öğretmenler onurlandırıldı.

Demirözü Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende, 63 eğitimci taltif edildi. Kaymakam Şahin, eğitimcilerin özverili çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı olarak görev yapan idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere toplam 63 eğitim görevlisi personelimizi başarı belgesi ile ödüllendirdik. Başarılı ve örnek çalışmalarının devamını dilerim" dedi.

Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem ise, özverili çalışmalarıyla öne çıkan çalışma arkadaşlarını tebrik ederek, eğitim camiasına verilen bu destekten ötürü memnuniyetini dile getirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor

Savaşın ateşi araç sahiplerine anahtar bıraktıracak! Çifte zam geliyor
Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız

Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
Gümüşlük ayakta! CHP'li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti

Gözde tatil beldesinde halkı ayaklandıran karar
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
Trump, İran'a karşı bu bombayı kullanacak! Nükleer silahtan farkı yok

Savaşın seyri değişir! İşte Trump'ın kullanmak için can attığı bomba
ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız

ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.