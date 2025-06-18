Demirözü'nde 63 Eğitimci Başarı Belgesi ile Ödüllendirildi

Bayburt'un Demirözü ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 63 eğitim görevlisi personel, başarı belgesi ile ödüllendirildi. Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin tarafından takdim edilen belgelerle, başarılı ve örnek çalışmalar yürüten idareci ve öğretmenler onurlandırıldı.

Demirözü Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende, 63 eğitimci taltif edildi. Kaymakam Şahin, eğitimcilerin özverili çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı olarak görev yapan idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere toplam 63 eğitim görevlisi personelimizi başarı belgesi ile ödüllendirdik. Başarılı ve örnek çalışmalarının devamını dilerim" dedi.

Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem ise, özverili çalışmalarıyla öne çıkan çalışma arkadaşlarını tebrik ederek, eğitim camiasına verilen bu destekten ötürü memnuniyetini dile getirdi. - BAYBURT