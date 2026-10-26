Demirözü Kaymakamı Ahat, Otlukbeli ve Elmalı köylerinde vatandaşları dinledi

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Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, beraberindeki kurum amirleriyle beraber Otlukbeli ve Elmalı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde, köylerin genel durumu ele alındı. Otlukbeli Köyü Muhtarı Ali Kurt ve Elmalı Köyü Muhtarı Halit Akbulut'la görüşen Ahat, köylerin öncelikli ihtiyaçları ile sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla köy odalarında sohbet eden Kaymakam Ahat, köy sakinlerinin talep ve beklentilerini dinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı