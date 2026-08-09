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Demirözü Kaymakamı köy ziyaretlerinde asfalt çalışmalarını inceledi

Demirözü Kaymakamı köy ziyaretlerinde asfalt çalışmalarını inceledi
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Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Çakırözü köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ardından Yukarıpınarlı ve Kavaklı köylerinde sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Çakırözü köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ardından Yukarıpınarlı ve Kavaklı köylerinde sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Çakırözü köyünde vatandaşlarla bir süre görüşen Ahat, köyün ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında muhtardan bilgi edindi.

Daha sonra İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk ile birlikte Yukarıpınarlı ve Kavaklı köylerine geçen Ahat, İl Özel İdaresi tarafından sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaların son durumu hakkında görevlilerden bilgi alan Ahat, köylerde yürütülen yol çalışmalarını sahada takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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