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Demirci'de Miraç Kandili Coşkusu

Demirci'de Miraç Kandili Coşkusu
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Manisa'nın Demirci ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen mevlit programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 5 camide gerçekleştirilen etkinliklerde vaazlar verildi ve ikramlar yapıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederken, ilçe merkezinde 5 camide mevlit programları düzenlendi.

Demirci İlçe Müfülüğünce Miraç Kandili dolayısıyla Alaca, Beyazıt, Dr. Mehmet Akarsu, Fatih, Akıncılar ve Söylemiş camilerinde mevlit programları düzenlendi.

İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam, Alaca Camiinde ve İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Ahmet Akkoç da, Beyazıt Camiinde Miraç Kandilinin faziletleri üzerine vaaz verdi.

Vatandaşlarda aileleri ve çocukları ile birlikte camileri doldururken, namazın ardından camilerde vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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