Demet Akalın, Kuzeninin Cenaze Törenine Katıldı

Demet Akalın, Kuzeninin Cenaze Törenine Katıldı
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hayatını kaybeden kuzeni Hakan Kılıç'ı Kocaeli'de son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze törenine eşinin de katıldığı belirtildi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kocaeli'de hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Demet Akalın'ın kuzeni Hakan Kılıç (61), solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 9 gün hastanede tedavi gören Kılıç, dün yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti" ifadeleri ile duyuran Akalın, bugün Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Akalın'ın eşi Okan Kurt da cenaze namazına katıldı.

3 çocuk babası Kılıç, Değirmendere Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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