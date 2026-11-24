Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bisikletiyle park halindeki otomobile sürttüğü gerekçesiyle tepki gören ve bisikleti yere vurularak parçalanan 7 yaşındaki kız çocuğuna, ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan destek geldi. Akalın, aileye ulaşarak küçük kıza yeni bisiklet hediye etti.

İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Murat Taşer Sokak'ta meydana gelen olayda, bisikletiyle sokakta gezen 7 yaşındaki kız çocuğu, park halindeki otomobile sürttü. Araçta küçük bir iz oluşması üzerine araç sahibinin yakınları çocuğa tepki göstererek ailesini çağırmasını istedi. Araçtan inen bir kişi küçük kızın bisikletine el koyarken, yakını olan kadın bisikleti defalarca yere vurdu. Çevredeki esnafın müdahalesi sırasında korkan çocuk gözyaşlarına boğuldu. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük kızın bisiklete olay günü ilk kez bindiği, bisikletin ise esnaf tarafından kendisine hediye edildiği öğrenildi.

Olayın ardından aileye ulaşan şarkıcı Demet Akalın, küçük kıza yeni bisiklet hediye ederek destek oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı