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Dem Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan Yeğeninin Cenazesine Katıldı

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hayatını kaybeden yeğeni Ebru Yıldız'ın cenaze törenine Kars'ta katıldı. Törene parti üyeleri ve milletvekilleri de iştirak etti.

(KARS) - Haber: Tacettin DURMUŞ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, memleketi Kars'ta, hayatını kaybeden yeğeni Ebru Yıldız'ın cenaze törenine katıldı.

Bakırhan, ablası Herdem Yıldız'ın kızı Ebru Yıldız'ın (38) vefat haberini almasının arından dün DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile birlikte memleketi Kars'a geldi.

Bakırhan'ın yeğeni Ebru Yıldız'ın cenazesi ise bugün Kars'ın Paşaçayır Mahallesi'nde kılınan öğlen namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Ebru Yıldız'ın ailesinin yanı sıra, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Ağrı Milletvekilleri Nejla Demir ve Heval Bozdağ, DEM Parti Kars İl Eş Başkanları Arzu Savaş Derman ve Ramazan Erkmen ile parti üyeleri de katıldı.

Kaynak: ANKA
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