Değerler Hareketi Projesi Toplantısı Düzenlendi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde ilimizde uygulanan "Değerler Hareketi" projesi kapsamında, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar'ın başkanlık ettiği toplantıda, projenin uygulanma süreci, okullardaki faaliyetler ve değerlendirme kriterleri ele alındı. İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, kendi ilçelerindeki okulların projeye katılımını artırmak için yapılabilecek çalışmaları değerlendirerek görüşlerini bildirdi. Toplantıda ayrıca, proje kapsamında düzenlenen yarışmalara katılımın teşvik edilmesi ve başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi konuları da ele alındı. Müdür Yardımcısı Çınar, toplantının amacı hakkında açıklamalarda bulundu. Çınar "Öğrencilerimizin milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak olduğunu belirterek bu konuda idareciler olarak büyük sorumluluğumuz var. Sizlerin de destekleriyle projemizi daha da başarılı bir şekilde yürüteceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR