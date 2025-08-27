Defne'de Depremzede Çocuklar İçin 'Yüreğimizdeki Işık' Projesi Kahvaltı Programı Düzenlendi

Hatay'ın Defne ilçesinde, depremzede çocuklara umut olan 'Yüreğimizdeki Işık' projesi çerçevesinde Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, kız çocuklarıyla bir araya gelerek kahvaltı programına katıldı.

Depremzede çocuklara umut olan 'Yüreğimizdeki Işık' projesi çerçevesinde afetzede çocukların yüzleri gülmeye devam ediyor. Hatay Valiliği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Defne Kaymakamlığı'nın ev sahipliği yaptığı kahvaltı programında Esra Masatlı kız çocuklarıyla birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltı sonrası çocuklarla sohbetinde; kız çocuklarının yalnız olmadıklarını ve güçlü devletin her zaman onların yanında olduğunu belirterek, ilçede faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin de tanıtımlarının yapılarak kadın girişimciliğinin ön plana çıkarılması gerektiğini söyledi. - HATAY