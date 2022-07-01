Defne Belediyesi Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi Kursiyerleri, Resimlerini Sergiliyor Defne Belediyesi’nin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde eğitim gören kursiyerler tarafından hazırlanan resim sergisi, bugün sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Defne Belediyesi'nin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde eğitim gören kursiyerler tarafından hazırlanan resim sergisi, bugün sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Antakya Palladium AVM'de düzenlenen açılış törenine, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, meclis üyeleri, Hatay Büyükşehir Başkan Vekili Murat Hayzaran, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve sanatseverler katıldı. Açılış sonrası Başkan Güzel, "Defne Gençlik Kültür ve Sanat Merkezimizde birçok alanda sunduğumuz ücretsiz kursların hemşehrilerimize tecrübeler kazandırdığını görmek bizleri mutlu ediyor. Plastik sanatlar eğitmenimiz Ali Karasu eşliğinde eğitim alan kursiyerlerimiz, muhteşem eserler ortaya koymuş, sergiye tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" diye konuştu. Resim sergisi, 3 Temmuz 2022 Pazar günü sona erecek. ANKA / Yerel İbrahim Güzel Antakya gençlik Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Defne Belediyesi Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi Kursiyerleri, Resimlerini Sergiliyor - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.