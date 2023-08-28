DATÜP Malazgirt Zaferi kutlamalarına katıldı

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜP) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve yönetimi, Ahlat'ta düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıldönümü kutlamalarına katıldı.

Kutlamalara; DATÜB Genel Başkanı Kassanov'un yanı sıra, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Türkiye Temsilcisi Dr. İbrahim Agara, Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov, Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil, DATÜB Genel Sekreter Yardımcısı Medine Aznavur, DATÜB Basın Sorumlusu Mevlüt Işık ve diğer gönüllülerden oluşan DATÜB heyeti katıldı.

Çarho mevkiinde bulunan 1071 Sultan Alparslan Otağı'nda kurulan ve devletin farklı kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen 51 çadırda farklı iller tanıtım için sergilerini açarken, çeşitli etkinliklerin yer aldığı alanda ise 2 gün boyunca atlı oyunlar, gösteriler, tanıtım sergileri ve konserler yer aldı. Türk Yıldızları da Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü nedeniyle gösteri ve selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Etkinlik alanında kurulan DATÜB çadırında Ahıska Türkleri'nin geçmişten bugüne süregelen tarihi ve kültürel gelişimini anlatan fotoğraf sergisi, Ahıskalıları konu alan kitaplar, DATÜB çalışmalarını anlatan dergi, gazete ve broşürlerle ziyaretçilere Ahıska ve DATÜB çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Yoğun ilginin görüldüğü DATÜB çadırında, vatandaşlar hem Ahıska Türkleri'nin yaşadıklarını öğrenirken, hem de fotoğrafları inceleyerek bilgi edindi.

DATÜB çadırını ziyaret edenler içerisinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahıska kökenli Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile bürokrat ziyaret etti. - BİTLİS