Datça Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Datça ilçesindeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Datça Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, Datça İskele Mahallesi Osman Akkaraca Sokak üzerindeki evde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Peyzaj Mühendisi olarak çalışan, aynı zamanda Datça Ülkü Ocakları Başkanı olarak görev yapan Ali Eren (35), evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Eren'in ani ölümü ailesini ve yakınlarını üzdü.

Datça Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren'in cenazesi, yoğun katılımla evinde helallik alınmasının ardından Fatih Camii'nde Cuma Namazı'na müteakip kılınan cenaze namazının ardından İskele Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi. - MUĞLA