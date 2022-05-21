Datça'nın yöresel lezzetleri 250 yıllık konakta tanıtıldı - Haberler

Datça'nın yöresel lezzetleri 250 yıllık konakta tanıtıldı

MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Muğla'nın Datça'nın yöresel lezzetleri 250 yıllık tarihi Mehmet Ali Ağa Konağı'nda tanıtıldı.

Türk Mutfağı Haftası her yıl belirlenen bir tema ile 81 ilde ve Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerinde, konsolosluklarda, yurt dışı müşavirlikler ve temsilcilikler aracılığıyla tüm dünyada tanıtım etkinlikleriyle kutlanacak. Kutlamalar çerçevesinde Muğla'nın Datça ilçesinde de tören düzenlendi.

Tarihi Mehmet Ali Ağa Konağı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Datça Kaymakamı Mesut Çoban, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde tüm Türkiye'de ve dış temsilciliklerde bundan sonra Mayıs'ın son haftası Türk Mutfağı haftası olarak kutlanacak. Var olan Türk Mutfağı kültürünün tanıtımı noktasında bu türden etkinliklere ihtiyacımız vardı. Biz de Datça ilçesinde bu hafta boyunca çeşitli menülerle Türk Mutfağı'nın tanıtımına katkı sunmak için bu haftayı en iyi şekilde kutlamaya çalışacağız. 23 Mayıs'ta Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir etkinliğimiz ve hafta boyunca çeşitli panellerimiz olacak. Kapanışı da antik kentimizde yapacağız. Bu haftayı elimizden geldiğince dolu dolu geçirmeye gayret edeceğiz" diye konuşarak katılanlara teşekkür etti.

Kaymakam Çoban'ın konuşmasının ardından katılımcılara bölgenin yöresel lezzetleri ikram edilerek tanıtımı yapıldı.