Haberler

Datça Devlet Hastanesi'nde elektrikli araç şarj dönemi başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde kamu hastaneleri arasında bir ilk olma özelliği taşıyan elektrikli araç şarj istasyonu Datça Devlet Hastanesi bahçesinde hizmete açıldı.

Datça Devlet Hastanesi yerleşkesinde kurulan hızlı şarj istasyonu, devlet ihale mevzuatına uygun şekilde yürütülen süreç sonucunda bir firma tarafından işletilmeye başlandı. Yeni hizmetle birlikte hem ilçe sakinleri hem de yaz aylarında Datça'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin şarj ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Datça'da hızlı şarj altyapısının sınırlı olduğu belirtilerek, gerçekleştirilen yatırımın yalnızca hastane hizmet alanına değil, ilçenin genel ihtiyaçlarına da katkı sunacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca uygulamanın Muğla'daki kamu hastaneleri arasında ilk olma özelliği taşıdığına dikkat çekilerek, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmasının yanı sıra Datça turizmine de destek sağlayacağı kaydedildi.

Hastane bahçesinde hizmet vermeye başlayan şarj istasyonunun, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve sürdürülebilir gelir modeli açısından da örnek bir proje olarak değerlendirildiği belirtildi.

Özellikle turizm sezonunda artan nüfus ve elektrikli araç kullanımına bağlı ihtiyaçlar doğrultusunda hayata geçirilen uygulama, ilçe halkı ile ziyaretçilere önemli kolaylık sağlayacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

