Datça'da Yeni Hükümet Konağı Projesi Başlıyor

Muğla'nın Datça ilçesinde kamu hizmetlerini tek çatı altında toplayacak olan Yeni Hükümet Konağı için geri sayım başladı. İlçenin idari yapılanması açısından önemli bir adım olarak görülen proje, 24 Ekim 2025 tarihinde yapılacak ihale ile hayata geçirilecek. Toplam 6 bin 706 metrekare kapalı alana sahip olacak yeni bina, adliye, emniyet ve kaymakamlık birimlerini bünyesinde barındıracak. Vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen proje, modern ve işlevsel yapısıyla dikkat çekecek. Datça'nın kurumsal altyapısına güç katacak olan Yeni Hükümet Konağı, ihale sürecinin ardından yapım çalışmalarının başlamasıyla birlikte ilçenin önemli ihtiyaçlarından birini karşılamış olacak. - MUĞLA