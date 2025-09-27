Haberler

Datça'da Yeni Hükümet Konağı Projesi Başlıyor

Datça'da Yeni Hükümet Konağı Projesi Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde adliye, emniyet ve kaymakamlığı tek çatı altında toplayacak olan Yeni Hükümet Konağı'nın ihalesi 24 Ekim 2025'te yapılacak. Proje, kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Datça'da 6 bin 706 metrekarelik alanda yapılacak Yeni Hükümet Konağı, adliye, emniyet ve kaymakamlığı tek çatı altında buluşturacak.

Muğla'nın Datça ilçesinde kamu hizmetlerini tek çatı altında toplayacak olan Yeni Hükümet Konağı için geri sayım başladı. İlçenin idari yapılanması açısından önemli bir adım olarak görülen proje, 24 Ekim 2025 tarihinde yapılacak ihale ile hayata geçirilecek. Toplam 6 bin 706 metrekare kapalı alana sahip olacak yeni bina, adliye, emniyet ve kaymakamlık birimlerini bünyesinde barındıracak. Vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen proje, modern ve işlevsel yapısıyla dikkat çekecek. Datça'nın kurumsal altyapısına güç katacak olan Yeni Hükümet Konağı, ihale sürecinin ardından yapım çalışmalarının başlamasıyla birlikte ilçenin önemli ihtiyaçlarından birini karşılamış olacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanını küplere bindiren görüntü
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nejat İşler'in olaylı gecesi! Muhabirlere küfürler savurdu

Olaylı gece! Kendisini sıkıştıran muhabire küfürler savurdu
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı

Milyonlarca ton petrol Türkiye'den akacak! Vana bu sabah açıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.