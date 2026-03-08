Haberler

Datça'da kadınlar 8 Mart için doğada yürüdü

Datça'da kadınlar 8 Mart için doğada yürüdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 7 kadın Knidos Antik Kenti'nden doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Zorlu parkurlarda ilerleyen grup, aynı zamanda kadın dayanışmasını ve doğa sevgisini kutladı.

Muğla'nın Datça ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 7 kadın Knidos Antik Kenti'nden Datça merkeze doğru doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (DADADOSK) üyesi kadınlardan oluşan grup, yarımadanın en uç noktasında yer alan Knidos Antik Kenti'nden başlayarak zorlu parkurlardan oluşan rotada yürüdü. Tarihi kalıntılar ve taş basamakların bulunduğu bölgede yürüyüşe başlayan ekip, Ege ile Akdeniz'in birleştiği sahil şeridinde ilerledi. Doğa ile iç içe gerçekleşen yürüyüşte kadınlar, zaman zaman sarp kayalıklar ve dik yamaçlardan oluşan parkurları da aştı. Yer yer halat yardımıyla ilerleyen grup, baharın gelişiyle çiçeklerle kaplanan alanlarda mola verdi. Gün boyu devam eden yürüyüşün ardından Datça merkeze yaklaşan kadınlar, gün batımında tepelerde hatıra fotoğrafı çektirerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınların dayanışmasını ve doğa sevgisini ön plana çıkaran etkinlik, Datça Yarımadası'nın eşsiz manzarası eşliğinde tamamlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

Gizli kalacaktı ama açıkladılar! İşte Hamaney'in yerine gelen isim
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi

ABD kayıpları önleyemiyor! İran'da zayiat bir kez daha arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Yerleşim yerine mühimmat düştü! Bilanço ağır
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı

Binlerce dairesi olan inşaat devi için yolun sonu
Sidiki Cherif vitesi 5'e taktı

''Yapamaz'' diyen herkesi susturuyor! Bu çocuğu kim durduracak?
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Yerleşim yerine mühimmat düştü! Bilanço ağır
İran'ın füzesi İsrail'i yangın yerine çevirdi! O anlar kameralarda

İran'ın füzesi İsrail'i yangın yerine çevirdi!
Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi

Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe'den mucizevi geri dönüş