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Datça'da eTwinning Projesinin 20. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Datça'da eTwinning Projesinin 20. Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Muğla'nın Datça ilçesindeki Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokulu, eTwinning projesinin 20. yılını müzik ve dans eşliğinde etkinliklerle kutladı. Öğrenciler, uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayarak kaynaşma ve dayanışma içinde özel bir gün geçirdiler.

Muğla'nın Datça ilçesindeki Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, eTwinning projesinin 20. yılını coşkuyla kutladı.

Datça Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokulu, öğrenci merkezli etkinliklerin çevrimiçi ortamda farklı okullardan ve ülkelerden öğrencilerle paylaşılarak işbirliğini teşvik ettiği proje olan eTwinning projesinin 20. yılını kutladı. Öğretmen Meryem Dilek Avcı rehberliğinde yürütülen "There is a mermaid in my town! What about yours?" projesi kapsamında 20. yıl etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklar, okulun bahçesinde müzik ve dans eşliğinde özel günü kutladı. Etkinlik boyunca, öğrenciler hem eğlendiler hem de işbirliği ve proje temelli öğrenmenin önemini bir kez daha vurguladılar. Etkinlik, öğretmenler ve öğrenciler arasında dayanışma ve işbirliğini güçlendirdi. Bu tür projeler, öğrencilerin küresel bakış açılarını genişletmelerine ve farklı kültürlerden arkadaşlar edinmelerine imkan tanıyarak eğitimde önemli bir rol oynamaktadır. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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