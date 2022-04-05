Datça'da elektronik sınav merkezi hizmete girdi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin elektronik ortamda yapılacağı e-sınav merkezinin kurulumu yapılarak hizmete girdi.

Datça'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda yapılacağı elektronik sınav (E-Sınav) merkezinin kurulumu yapılarak hizmete sunuldu. Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi'nde kurulumu tamamlanan e-sınav merkezinde motorlu taşıt sürücüleri kursu sınavları, ustalık, kalfalık teorik sınavları, amatör telsizcilik sınavları yapılabilecek. İlerleyen süreçte açık lise ve açık ortaokul sınavları da yapılabileceği öğrenildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Açılan sınav merkezi Datça'mıza hayırlı olsun. Artık sınava girmek için ilçe dışına çıkmak zorunda kalınmayacak olması bizler için çok sevindirici. Sınav merkezinin ilçemize kazandırılmasına katkı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA