Şükrü Doğan Danıştay üyeliğine seçildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay Üyeliğine Seçme Kararına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükrü Doğan seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete Danıştay Üyeliğine Seçme Kararına göre, Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükrü Doğan seçildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı