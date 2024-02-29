Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in Ablası Müzeyyen Erez Toprağa Verildi

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 67 yaşında hayatını kaybeden ablası Müzeyyen Erez memleketinde toprağa verildi.

Danıştay Daire Başkanı Zeki Yiğit'in 67 yaşındaki ablası Müzeyyen Erez, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Dört çocuk annesi Erez için Alaplı ilçesine bağlı Kasımlı köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Müzeyyen Erez'in cenaze namazını eşi emekli din görevlisi Özcan Erez kıldırdı. Cenaze namazı öncesinde konuşan Erez, "48 yıl beraber olduğum kıymetli bir eşim vardı. Bu eşi bana verdiği için Cenabı Allah'a şükrettim, teşekkür ediyorum" dedi.

Özcan Erez'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası eşi Müzeyyen Erez'in tabutu omuzlara alınarak köy mezarlığına getirildi. Burada toprağa verildi. Cenaze namazına Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştay Genel Sekreteri Levent Barış Tüfenkci, Danıştay daire başkanları, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile vatandaşlar katıldı. - ZONGULDAK