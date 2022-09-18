Yer: Bursa! Damada düğün öncesi şalvar giydirip, vinçle astılar Yerel Haberler Dünya evine girmek için bütün zorlukları geride bırakan damat, adetleri gereği yerine getirilenlerden dolayı evlendiğine evleneceğine pişman oldu. Damada düğün öncesi şalvar giydiren akrabalar daha sonra şahsı vinçle asıp su deposuna soktu. Bursa'nın İznik ilçesinde evlenecek damatlar, uygulanan geleneklerden yaka silker oldu. Son olarak dünya evine girmek için elinden geleni yapan damat Servet Girgin, kendisine uygulanan geleneklerle canından bezdi. Önce şalvar giydirilen Girgin, kiralanan vinçle ipte sallandırdılar. VİNÇLE SU DEPOSUNA SOKTULAR Bununla yetinmeyen arkadaşları damat Girgin'i içi su dolu depoya vinç yardımı ile batırdı. Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zaman da ayaklarından tutmaya çalıştı. İlginç anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Bursa İznik su Yerel Yaşam Güncel Haberler

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