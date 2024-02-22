Dalaman Kaymakamı Mahallelerde Vatandaşları Ziyaret Ediyor

Kamu kurum ve kuruluşlara ziyaretlerini sürdüren Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta mahallelerde de vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Kaymakam Yakuta Kızılyaka Mahallesi'nde vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta hane ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kızılyaka Mahallesi'nde Yağız ve Aydın ailelerini ziyaret eden Kaymakam Yakuta aile bireyleri ile bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Ailelerin taleplerini tek tek not aldıran Kaymakam Yakuta taleplerin imkanlar doğrultusunda karşılanacağını ifade etti.

Kaymakam Yakuta ayrıca Kızılyaka Mahallesi Kayabaşı Camii'nde vatandaşların talebi doğrultusunda incelemelerde bulundu. Ziyaretlerde SYVD Müdürü ve mahalle muhtarı da Kaymakam Yakuta'ya eşlik etti. - MUĞLA