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Dalaman'ın Nüfusu 2.044 Kişi Artarak 51.088'e Ulaştı

Dalaman'ın Nüfusu 2.044 Kişi Artarak 51.088'e Ulaştı
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Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Dalaman'ın nüfusu 2.044 kişi artarak 51.088'e yükseldi. Muğla'nın toplam nüfusu ise 15.131 kişi artarak 1.081.867 oldu.

Muğla'nın Dalaman ilçesinin nüfusu 2 bin 44 kişi artarak 51 bin 088 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıklarken, Muğla'nın nüfusu 1 milyon 081 bin 867, Dalaman'ın nüfusu 51 bin 088 oldu. Türk vatandaşları ve Türkiye'de yaşayan yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezi bir yapı içerisinde güncel olarak tutulması için oluşturulan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 yılı sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Muğla'nın nüfusu 15 bin 131 kişi artarak 1 milyon 081 bin 867, Dalaman'ın nüfusu 2 bin 44 kişi artarak 51 bin 088 oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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