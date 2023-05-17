Dalaman'da özel bireylerin askerlik sevinci

10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Engelliler Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Dalaman Hava Meydan Komutanlığında özel bireyler temsili askerlik yamanın mutluluğunu yaşadılar.

Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte protokol konuşmalarının ardından özel bireyler silahların üzerine el basarak yemin ettiler. Yemin töreni sonrası protokol tarafından özel bireylere terhis belgeleri takdim edildi. Vatani görevlerini tamamlamanın huzurunu yaşayan engelli bireylerin mutluluklarına aileler de eşlik etti.

Törene Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Garnizon Komutanı Albay Halil Gökçe, Deniz Hava Üs Komutanı V. Albay Ahmet Emre İnal, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, Dalaman Havalimanı Emniyet Müdürü Yurdanur Sevil Zeren, Kuvvet komutanları, protokol üyeleri, öğretmenler ve aileler katıldı. - MUĞLA